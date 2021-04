Gigi Proietti, la sua ‘casa’ occupata per salvare il Teatro: “A noi gli occhi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gigi Proietti, quale modo migliore per omaggiare il suo ricordo se non occupare il Globe Theatre per dare voce ai lavoratori del mondo dello spettacolo? Il Teatro romano che ricalca alla perfezione il Globe Theatre di Londra è stato costruito da un’idea di Gigi Proietti nel 2003 e lo stesso attore ne ha curato la direzione artistica Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., quale modo migliore per omaggiare il suo ricordo se non occupare il Globe Theatre per dare voce ai lavoratori del mondo dello spettacolo? Ilromano che ricalca alla perfezione il Globe Theatre di Londra è stato costruito da un’idea dinel 2003 e lo stesso attore ne ha curato la direzione artistica

petitpaul54 : @ilfattoblog @fattoquotidiano Che velocità che consulta direbbe gigi Proietti! - Silvia_2060 : RT @ilriformista: Il teatro che fu di Gigi Proietti. 'Non vogliamo una riapertura senza sicurezza', protestano gli occupanti. Sabato torna… - messicomex : @GassmanGassmann Evabbé ?????? Non Ce pensá, Ma Nun ce anná, Ma Lassa perde, Ma Chi to fa fa, cit.Gigi Proietti - SecolodItalia1 : A noi gli occhi please, i lavoratori dello spettacolo occupano il Globe: la protesta nel segno di Gigi Proietti… - _GeHo_ : Vedere Gigi Proietti nella puntata di Ulisse su Maria Antonietta è un colpo al cuore -