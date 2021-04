Daydreamer, anticipazioni 15 aprile: i sospetti di Mevkibe e Nihat (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nihat e Mevkibe sono sempre attenti a ciò che fanno le loro figlie e soprattutto Sanem, la quale ha sofferto molto nel corso dell'ultimo anno. Per questo motivo, i due non faranno altro che tempestarla di video chiamate per sapere come sta e per controllare che si tenga lontano da cose o persone che potrebbero farla stare nuovamente molto male. I due, proprio grazie alle tante videochiamate, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 15 aprile, inizieranno a sospettare che la ragazza sia tornata a fare coppia con Can e ciò perché la vedranno spesso in situazioni romantiche. I due, come è facilmente ipotizzabile non saranno per nulla contenti di ciò e potrebbero fare qualcosa per separarli di nuovo. Daydreamer, trama 15 aprile: ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 aprile 2021)sono sempre attenti a ciò che fanno le loro figlie e soprattutto Sanem, la quale ha sofferto molto nel corso dell'ultimo anno. Per questo motivo, i due non faranno altro che tempestarla di video chiamate per sapere come sta e per controllare che si tenga lontano da cose o persone che potrebbero farla stare nuovamente molto male. I due, proprio grazie alle tante videochiamate, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 15, inizieranno a sospettare che la ragazza sia tornata a fare coppia con Can e ciò perché la vedranno spesso in situazioni romantiche. I due, come è facilmente ipotizzabile non saranno per nulla contenti di ciò e potrebbero fare qualcosa per separarli di nuovo., trama 15: ...

Advertising

MariaCr05574081 : RT @CIAfra73: SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno puntata del 14 aprile 2021 · YIGIT, SMASCHERATO VA VIA. CAN E SANEM DOPO ESSERSI BAC… - CIAfra73 : SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno puntata del 14 aprile 2021 · YIGIT, SMASCHERATO VA VIA. CAN E SANEM DOPO E… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 15 aprile: Sanem gelosa di una donna... - InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 14 aprile: Sanem ruba un bacio a Can #daydreamer #anticipazioni #14aprile #sanem #bacio… - infoitcultura : DayDreamer – Le ali del sogno, anticipazioni turche: Can ritrova la memoria -