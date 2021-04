Da Consalvo Uzeda di Fracalanza ad Enrico Letta, un leader rassicurante per l’establishment! (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Gerardo Lisco. Concittadini!… Voi chiedete un programma a chi sollecita l’onore dei vostri suffragi; il mio programma, in mancanza d’altri meriti, avrà quello della brevità:... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Gerardo Lisco. Concittadini!… Voi chiedete un programma a chi sollecita l’onore dei vostri suffragi; il mio programma, in mancanza d’altri meriti, avrà quello della brevità:...

Advertising

freeskipperIT : Da Consalvo Uzeda di Fracalanza ad Enrico Letta, un leader rassicurante per l’establishment! - _IL_DIGA_ : @consalvo_uzeda Ma infatti non stai generalizzando secondo me. Sono veramente la maggior parte così - consalvo_uzeda : @_IL_DIGA_ Dieci anni e passa fra sala e balcone, e avessi mai visto un contratto che non fosse a chiamata e/o una… - consalvo_uzeda : @umanesimo In Toscana ci stanno più massoni che vacche - consalvo_uzeda : @davidallegranti Sì, ma subito dopo un trattato sull'infatuazione dei giornalisti per Marione Draghi. -

Ultime Notizie dalla rete : Consalvo Uzeda LA LUCE È LÀ di Agata Bazzi (recensione) LetteratitudineNews