Clara Hyun Lee: cosa sappiamo della modella morta a Roma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il giallo del decesso di , i dettagli emersi dalle indagini finora. (licenza CC-BY-SA-3.0)Ombre sul giallo della morte di Clara Hyun Lee, una modella americana di 30 anni trovata priva di vita a Roma, in via Merulana. Il corpo della ragazza ormai cadavere nonostante i tentativi di soccorso è stato ritrovato nel cortile interno di un condominio. A quanto pare, lo scorso weekend si sarebbe consumato il dramma. Ti potrebbe interessare anche -> Verona incidente: auto travolge uno scooter, 20enne morto sul colpo La giovane donna – secondo quanto trapela dalle indagini – sarebbe caduta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile dalla finestra al quarto piano del B&B dove si trovava. La donna era lì sin dal suo arrivo a Italia. Gli investigatori non escludono alcun ...

