Cecchinato-Goffin in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021

Marco Cecchinato oggi se la vede con David Goffin al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il siciliano ha sconfitto in due parziali il tedesco Dominik Koepfer, regalandosi la sfida contro il belga. Non sarà facile superarlo, seppur ci si trovi nella superficie preferita dell'azzurro, il quale proverà a rivivere le emozioni dello storico 2018. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE DI Montecarlo LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata odierna, mercoledì 14 aprile, come secondo incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Dimitrov-Chardy). La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in ...

