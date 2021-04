Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 13 aprile: Ernesto è colpevole? (Di martedì 13 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 13 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Franco continua a indagare sui sabotaggi ai Cantieri. L’incidente accaduto a un operaio esperto come Ernesto Gargiulo lo insospettisce. Che cosa nasconde l’uomo? Guido era preoccupato per Vittorio che passava molto tempo da solo dopo la partenza di Alex. L’arrivo imprevisto di Speranza, la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021)“Unal”, puntata del 132021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Franco continua a indagare sui sabotaggi ai Cantieri. L’incidente accaduto a un operaio esperto comeGargiulo lo insospettisce. Che cosa nasconde l’uomo? Guido era preoccupato per Vittorio che passava molto tempo da solo dopo la partenza di Alex. L’arrivo imprevisto di Speranza, la Articolo completo: dal blog SoloDonna

