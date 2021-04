Speranza: “Johnson and Johnson un vaccino importante. Riaperture possibili da maggio” (Di martedì 13 aprile 2021) Il ministro Speranza a ‘Porta a Porta’: “Su Johnson and Johnson valuteremo nei prossimi giorni”. ROMA – Il ministro Speranza a Porta a Porta è intervenuto sul caso Johnson and Johnson. “Nel pomeriggio abbiamo fatto una riunione – ha confermato il titolare della Salute, riportato dall’Adnkronos – e valuteremo nei prossimi giorni quale sarà la strada migliore. La decisione sarà presa solo dopo ulteriori dati a disposizione da Ema e Fda. Ma penso che il vaccino dovrà essere utilizzato perché è molto importante per noi“. Speranza: “Scelta americana precauzionale” Il ministro Speranza ha parlato di “scelta precauzionale da parte delle autorità ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) Il ministroa ‘Porta a Porta’: “Suandvaluteremo nei prossimi giorni”. ROMA – Il ministroa Porta a Porta è intervenuto sul casoand. “Nel pomeriggio abbiamo fatto una riunione – ha confermato il titolare della Salute, riportato dall’Adnkronos – e valuteremo nei prossimi giorni quale sarà la strada migliore. La decisione sarà presa solo dopo ulteriori dati a disposizione da Ema e Fda. Ma penso che ildovrà essere utilizzato perché è moltoper noi“.: “Scelta americana precauzionale” Il ministroha parlato di “scelta precauzionale da parte delle autorità ...

