Sorpresa dal trasloco della fontana dei leoni: lastra con iscrizione spunta tra le macerie (Di martedì 13 aprile 2021) JESI - Una lastra di marmo spezzata, che riporta incise le parole di una iscrizione. La foto, che ne immortala l'apparizione sul cantiere di piazza Federico II dove si sta procedendo a smontare la ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 aprile 2021) JESI - Unadi marmo spezzata, che riporta incise le parole di una. La foto, che ne immortala l'apparizione sul cantiere di piazza Federico II dove si sta procedendo a smontare la ...

Advertising

AndLannister : RT @istericaw: La Melillo passa dal cibo alla Isoardi Melillo: punizione Isoardi: sorpresa Ok #isola #tommasozorzi - sonounatiziaa : RT @istericaw: La Melillo passa dal cibo alla Isoardi Melillo: punizione Isoardi: sorpresa Ok #isola #tommasozorzi - Julietta882 : @headandthoughts Per noi è stato tutto un Emily. Dall'inizio alla fine, dal boicottaggio palese di un televoto, fin… - lorenotloren : RT @istericaw: La Melillo passa dal cibo alla Isoardi Melillo: punizione Isoardi: sorpresa Ok #isola #tommasozorzi - Prisck86 : RT @lucia60061616: La Melillo passa dal cibo alla Isoardi Melillo: punizione Isoardi: sorpresa Io lo trovo ingiusto. #tommasozorzi #isola -