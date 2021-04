Psg | Di Maria | “Noi migliori del Bayern Monaco | lo abbiamo dimostrato”

(Di martedì 13 aprile 2021) “Sono molto contento,fatto un grande lavoro. Il merito è di tutti:eliminato la miglior squadra dello scorso anno perché noidi essere“. Lo ha detto l’attaccante del Psg, Angel Di, dopo il passaggio in semifinale di Champions League ai danni del. “E’ un momento molto importante per il club, per la squadra e per lo staff tecnico. Vogliamo continuare questo cammino, ha chiosato l’argentino ai microfoni della Uefa. SportFace.

Advertising

Fabio999999 : ho imparato che il PSG vince perché ha idee e giovani forti... e io bischero che credevo che fosse perché ha Mbappe… - CosaInTendenza : In Italia alle 22:31 si twitta di 1 #leonardolaserie 2 #PSGBayern 3 #LeIene 4 #PSGFCB 5 #ChampionsLeague 6 Cat… - sportface2016 : #Psg, #DiMaria: 'Noi migliori del #Bayern, lo abbiamo dimostrato' #PSGBayern - matgrimaldi : Mamma mia #PSGBAY. Che qualità, che velocità, che intensità! E con un parterre di assenti da far rabbrividire. Neym… - benali_o : La Milonga di Di Maria è qualcosa di spettacolare... #DiMaria #Psg #Futbol -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Maria

Ilrisponde con un'azione aliena che parte dai piedi di Neymar , Disi inventa uno stop in area da fantascienza e serve ancora O'Ney , che per millimetri non arriva a spingere il pallone in ...Al 'Parco dei Principi', Verratti e Florenzi in panchina, al centro della difesa delsi rivede Thiago Silva, in mediana giocano Paredes e Gueye, Die Draxler esterni, temibile coppia di ...Notte magica di Champions League: in campo Psg e Bayern Monaco da una parte, Chelsea e Porto dall’altro. In Francia, al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain dà spettacolo in campo, soprattutto ...Il sito ufficiale della più grande competizione per club al mondo; ricevi notizie, statistiche e video, e partecipa ai giochi.