Bloodborne su PC? Tutti i rumor sono 'al 100% fake' per il noto modder Lance McDonald (Di martedì 13 aprile 2021) Il noto blogger e insider Lance McDonald, meglio conosciuto per aver creato la patch 60 FPS per Bloodborne, ha dichiarato apertamente che le vecchie voci su una rimasterizzazione del gioco per PS5 e PC sono false. McDonald sarebbe riuscito a parlare con gli sviluppatori menzionati nelle voci e non hanno sentito nulla al riguardo, inoltre ha trovato la fonte originale di informazioni condivise da molti blogger. Apparentemente, era una specie di youtuber che condivideva personalmente informazioni con altri "addetti ai lavori". Nel lungo thread pubblicato su Twitter, McDonald afferma di aver smesso da tempo di ascoltare le voci su una versione di Bloodborne per PC e che gli sviluppatori che dovrebbero essere al lavoro su questo progetto, ovvero Bluepoint ...

