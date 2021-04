Beautiful | anticipazioni italiane | SALLY non è davvero malata e ha una complice!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 13 aprile 2021) La storyline legata alla presunta malattia mortale diSpectra (Courtney Hope) monopolizzerà le prossime puntatedi. Leggi anche:14 aprile: QUINN furiosa con BROOKE! Nel giro di poco tempo, si scoprirà infatti che la ragazza sta inscenando il suo cagionevole stato di salute soltanto per tenere Wyatt Spencer (Darin Brooks) legato a sé; ciò perché sarà cosciente del fatto che è Flo Fulton (Katrina Bowden) la donna che lui vuoleal suo fianco. Per portare a termine il suo piano, la Spectra si avvarrà addirittura di una complice, ossia la dottoressa Penny Escobar…, news: Katie confessa a Wyatt e Bill chesta per morire In base a quanto indicato dalle ...