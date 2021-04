Non banali le novità Huawei Watch GT 2e con LTN-B19 1.0.12.12 (Di lunedì 12 aprile 2021) Malgrado il nuovo Huawei Watch 3 stia già facendo scalpore tra i consumatori perché probabilmente sarà il primo smartWatch ad avere a bordo il software HarmonyOS, non significa che il colosso cinese abbia confinato nel dimenticatoio i modelli precedenti. Infatti, l’azienda con sede a Shenzhen vuole continuare a prendersi cura dei suoi utenti attuali inviando loro nuovi aggiornamenti de ottimizzazioni tramite aggiornamenti OTA. A tal proposito Huawei, in seguito al rilascio dell’aggiornamento firmware sul Huawei Watch GT 2 Pro, questo mese lancerà un nuovo upgrade anche sul Huawei Watch GT 2e. La recente versione del sistema software per il Huawei Watch GT 2e offre tante nuove funzionalità, inclusa l’opportunità di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Malgrado il nuovo3 stia già facendo scalpore tra i consumatori perché probabilmente sarà il primo smartad avere a bordo il software HarmonyOS, non significa che il colosso cinese abbia confinato nel dimenticatoio i modelli precedenti. Infatti, l’azienda con sede a Shenzhen vuole continuare a prendersi cura dei suoi utenti attuali inviando loro nuovi aggiornamenti de ottimizzazioni tramite aggiornamenti OTA. A tal proposito, in seguito al rilascio dell’aggiornamento firmware sulGT 2 Pro, questo mese lancerà un nuovo upgrade anche sulGT 2e. La recente versione del sistema software per ilGT 2e offre tante nuove funzionalità, inclusa l’opportunità di ...

