Isola Dei Famosi 2021 dove vedere la diretta in tv e streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Isola DEI Famosi 2021 dove vedere. La nuova edizione del reality show di sopravvivenza parte in prima serata su Canale 5. Oltre alla diretta serale con Ilary Blasi, l’inviato Massimiliano Rosolino, le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti naufraghi. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta dei Famosi anche tramite sito ufficiale, App e social. Ecco di seguito in dettaglio gli orari e dove vedere la diretta dell’ Isola Dei Famosi 2021 in tv o streaming. SCOPRI TUTTO SU ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)DEI. La nuova edizione del reality show di sopravvivenza parte in prima serata su Canale 5. Oltre allaserale con Ilary Blasi, l’inviato Massimiliano Rosolino, le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti naufraghi. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta deianche tramite sito ufficiale, App e social. Ecco di seguito in dettaglio gli orari eladell’Deiin tv o. SCOPRI TUTTO SU ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - zorzando6 : RT @Marti6181834: Noi così dopo gli appuntamenti di oggi: -Punto Z -IsolaParty -Isola dei Famosi Ma soprattutto: TOMMASO VS ACASCIATO #t… - Tinemar4 : RT @PAngelogitto: La bellezza dei paesaggi dell'isola di #Lipari. --------------------------------------------------- The beauty of the lan… - zazoomblog : Isola dei famosi chi lascerà l’Honduras? Spuntano i sondaggi - #Isola #famosi #lascerà #l’Honduras? -