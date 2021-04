“Giovanni Capurro L’eredità | l’antologia” Un docufilm realizzato dall’associazione Giano Bifronte

Leggi su 2anews

(Di lunedì 12 aprile 2021) “”, ilsarà trasmesso in anteprima in una diretta Facebook sui canali dell’associazione venerdì 23 aprile alle 20.30. L’associazioneha coinvolto esperti, musicisti, performer, dj, appassionati del linguaggio e della poetica diper realizzare lo straordinario documento “”, che sarà trasmesso in anteprima in una diretta