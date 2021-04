La bigamia di Pupo | la verità sul rapporto a tre con la moglie Anna e con Patricia

(Di domenica 11 aprile 2021)è molto conosciuto per le sue doti canore, ma forse non tutti sanno della sua relazione con due donne. Scopriamo i dettagli. L’artista è entrato nel cuore degli italiani per le sue canzoni. Pezzi che hanno fatto ballare una generazione intera e che continuano a emozionare ancora oggi. Enzo Ghinazzi, in arte, è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bigamia Pupo

Ed è così chedecide di vive in una situazione di: ha due compagne, nonostante sia sposato solo con Anna. Quest'ultima vive insieme al cantante a Ponticino , mentre Patricia, vive a ...Tutt'oggi,vive in una situazione di(non ufficiale, naturalmente, dal momento che è sposato solo con Anna). Le due donne, secondo quanto dichiarato dal cantante in un'intervista a ...Pupo è molto conosciuto per le sue doti canore, ma forse non tutti sanno della sua relazione con due donne. Scopriamo i dettagli.Negli anni, Pupo, ha raccontato che, sin da giovane ha dovuto lottare contro la sua malattia per il gioco d’azzardo.