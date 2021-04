Incidente a Chiesanuova | sbanda con la moto e precipita nel bosco sotto la strada | salvato

Advertising

mattinodipadova : Incidente domenica sera in tangenziale lungo corso Australia all'altezza dell'uscita di Chiesanuova -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Chiesanuova

TorinoToday

Bruttonel pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile 2021, a, sulla strada tortuosa e stretta che da località Belice porta al Pian del Lupo, in valle Sacra, a monte di Castellamonte e ...PADOVA - Esce di strada in corso Australia lungo la tangenziale a Padova nei pressi dell'uscita die finisce con l'auto contro la cuspide del guardrail, penetrato longitudinalmente dentro l'abitacolo: ferita una ragazza di 25 anni. E' successo alle 19.20 di oggi domenica 12 aprile. I ...Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile 2021, a Chiesanuova, sulla strada tortuosa e stretta che da località Belice porta al Pian del Lupo, in valle Sacra, a monte di Castellamonte ...CHIESANUOVA. Precipita con la moto nel bosco, salvato dal Soccorso Alpino. E’ successo oggi pomeriggio. Protagonista dell’incidente A. C., di 22 anni. Il giovane percorreva in moto la strada tortuosa ...