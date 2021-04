Giulia Salemi e la visita al figlio di Pretelli | cosa ne pensa Ariadna Romero

(Di domenica 11 aprile 2021) Domenica live L’influencer si è raccontata nel salotto ‘di’ursiano’ Pubblicato su 11 Aprile 2021, sbarcata nel salotto di Domenica Live, ha raccontato dei retroscena riguardanti l’incontro che ha avuto con ildel suo fidanzato Pierpaoloe ha replicato alle frasi non proprio garbate che Awed ha rivolto a sua madre Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. Come già detto nei giorni scorsi,ha ri-sottolineato di avere un particolare feeling con i piccini. E infatti anche con ildell’ex velino, Leonardo, si è trovata benissimo. Particolarmente felice anche per il fatto che ha avuto la ‘benedizione’ della modella cubana, madre di ‘Leo’ nonché ex ...

Domenica Live, colpo di scena per: la sorpresa inaspettata di Pierpaolo Pretelli durante la diretta. È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e questo, per lei, è davvero un momento magico. Parliamo di...ospite di Domenica Live ha parlato della sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli , raccontando di essere in ottimi rapporti con la suocera: "Più che una video chiamata, c'è stato un ...Domenica ricca di emozioni per Giulia Salemi tornata in televisione come ospite nel salotto domenicale di Barbara D'Urso. La giovane influencer, protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip per la sua ...Giulia Salemi nel salotto di Domenica Live ha fatto sapere che Ariadna Romero, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, è dalla sua parte ...