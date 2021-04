Riapre il Parco del Castello di Miramare

(Di sabato 10 aprile 2021) Con l’ingresso in zona arancione del Friuli Venezia Giulia, da lunedì 12 aprileildi, mentre per il Museo storico si dovrà ancora attendere un ulteriore miglioramento dei dati che consenta il passaggio in zona gialla. “E’ un vero sollievo poter aprire nuovamente i cancelli – ha dichiarato il Direttore del Museo storico e ildeldi–. Riaprire ilgrazie alla deroga ricevuta, mi dà particolare soddisfazione perché è davvero importante che i cittadini possano fruire della bellezza e dell’armonia che, particolarmente in questo periodo, regalano il parterre, il sentiero delle camelie, i porticati ricoperti di glicine e tutta la natura che si sta risvegliando”. Lo scorso autunno sono stati piantati decine di migliaia ...

Con l'ingresso in zona arancione del Friuli Venezia Giulia, da lunedì 12 aprile riapre il Parco di Miramare, mentre per il Museo storico si dovrà ancora attendere un ulteriore miglioramento dei dati che consenta il passaggio in zona gialla.