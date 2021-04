Il Colosseo Quadrato e Piazzale Marconi La Formula E si rifà gli occhi a Roma (Di sabato 10 aprile 2021) Torna l'appuntamento con il Mondiale di Formula E. Il Circus elettrico fa tappa stavolta a Roma, sul rinnovato circuito cittadino dell'Eur che promette già spettacolo. Doppio, come l'appuntamento con ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Torna l'appuntamento con il Mondiale diE. Il Circus elettrico fa tappa stavolta a, sul rinnovato circuito cittadino dell'Eur che promette già spettacolo. Doppio, come l'appuntamento con ...

Advertising

DBDeiman : Primo errore per Jean-Eric Vergne, autore di un lungo dopo il Colosseo Quadrato. Bloccaggio anche per Blomqvist dop… - albertoinfelise : RT @scorpiorising83: @albertoinfelise La Meloni lo presentò davanti al Colosseo quadrato dell’Eur, non sia mai qualcuno pensasse che si tra… - scorpiorising83 : @albertoinfelise La Meloni lo presentò davanti al Colosseo quadrato dell’Eur, non sia mai qualcuno pensasse che si… - RomaSlowTour : Foto appena pubblicata @ Colosseo Quadrato Eur - leotato56 : Sono davvero amareggiato: sul Colosseo quadrato dell'Eur andrebbe scritto 'Italiani popolo di jene e sciacalli senz… -