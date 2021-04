Festa della Polizia: l’impegno quotidiano per criminalità e sicurezza (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La Festa della Polizia Stato e di tutte le altre forze sottolinea l’impegno quotidiano al rispetto delle regole da parte di tutti con grande energia ma che tiene conto delle difficoltà del Paese”. Con queste parole il Prefetto di Salerno, Francesco Russo ha commentato la cerimonia che si è svolta questa mattina in piazza Amendola a Salerno dove, come in tutte le città d’Italia, è stato celebrato il 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il Prefetto ha ricordato anche il suo personale impegno per affrontare le difficoltà legate alla pandemia e che stanno investendo le varie categorie produttive. “Cerchiamo di rappresentare un punto di riferimento inoltrando al Governo le varie problematiche chi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “LaStato e di tutte le altre forze sottolineaal rispetto delle regole da parte di tutti con grande energia ma che tiene conto delle difficoltà del Paese”. Con queste parole il Prefetto di Salerno, Francesco Russo ha commentato la cerimonia che si è svolta questa mattina in piazza Amendola a Salerno dove, come in tutte le città d’Italia, è stato celebrato il 169° AnniversarioFondazionedi Stato. Il Prefetto ha ricordato anche il suo personale impegno per affrontare le difficoltà legate alla pandemia e che stanno investendo le varie categorie produttive. “Cerchiamo di rappresentare un punto di riferimento inoltrando al Governo le varie problematiche chi ...

