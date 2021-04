COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: conteggi diffusi in Irpinia (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.265 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 99 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 10, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Manocalzati; – 3, residenti nel comune di Marzano di Nola; – 2, residenti nel comune di Melito Irpino; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 23, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Pago del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.265 tamponi analizzati, sono risultate positive al99 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 10, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Manocalzati; – 3, residenti nel comune di Marzano di Nola; – 2, residenti nel comune di Melito Irpino; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 23, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Pago del ...

