Venezia-KSC Szekszard | EuroCup femminile | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021) Semifinale dioggi per l’Umana Reyerdi coach Giampiero Ticchi. Le orogranata, imbattute nella competizione, sfidano un’altra squadra ancora non superata da nessun’altra nell’arco del 2021 continentale: il KSC, che ha peraltro il campo amico a favore. Per la Reyer si tratta della chance di conquistare la prima coppa europea della sua storia, dopo che l’ha già sfiorata nel 2018 con la finale della stessa, raggiunta al termine di imprese ogni volta più mirabolanti. in quell’occasione arrivò la sconfitta contro il Galatasaray, squadra però davvero di un’altra categoria. In questo caso i duelli saranno molto incentrati sul fronte americano: Natasha Howard e Yvonne Anderson dal latono, Dewanna Bonner e Cyesha Goree (ex, fra l’altro) da quello magiaro. La sfida tra ...