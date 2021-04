Presidio di ristoratori e partite Iva | struttura permanente lungo il Corso FOTO

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –da questa mattina da parte deie delleIVA che si radunati in prossimità del palazzo sede della Prefettura di Benevento in protesta contro il perdurare della zona rossa in Campania. Tutti insieme con l’auspicio che che il Governo possa pensare ad un nuovo monitoraggio per ridefinire le fasce di criticità su base provinciale. I manifestanti si sono presentato con la stessa maglia con impresso lo slogan “lavorare tutti” e hanno messo in piedi una. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento – "Egregio Sindaco, Egregio Prefetto, – scrivono in una lettera Mio Campania, Ristoratori, Commercianti e Autonomi Uniti, Associazione mercati rionali Benevento, Ana-ugl, Emergenza Benessere ..."