Napoli, che affare Milik: una grossa percentuale se parte subito (Di venerdì 9 aprile 2021) Se Arkadiusz Milik dovesse lasciare già a fine stagione il Marsiglia, il Napoli otterrà una cifra superiore rispetto ai 13 milioni pattuiti con i francesi A gennaio, Arkadiusz Milik ha lasciato il Napoli per trasferirsi al Marsiglia. Col club francese gli azzurri hanno pattuito una cifra di crica 13 milioni, ma i partenopei potrebbero incassare molto di più al verificarsi di una condizione. Nel contratto del polacco ci sarebbe infatti una clausola rescissoria da 15 milioni di euro che gli permetterebbe di partire subito. E proprio in questa evenienza, come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli incasserebbe una bella cifra. Gli azzurri infatti, per prevenire il possibile approdo alla Juventus di Milik, avrebbe inserito una clausola sulla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Se Arkadiuszdovesse lasciare già a fine stagione il Marsiglia, ilotterrà una cifra superiore rispetto ai 13 milioni pattuiti con i francesi A gennaio, Arkadiuszha lasciato ilper trasferirsi al Marsiglia. Col club francese gli azzurri hanno pattuito una cifra di crica 13 milioni, ma inopei potrebbero incassare molto di più al verificarsi di una condizione. Nel contratto del polacco ci sarebbe infatti una clausola rescissoria da 15 milioni di euro che gli permetterebbe di partire. E proprio in questa evenienza, come riportato dal Corriere dello Sport, ilincasserebbe una bella cifra. Gli azzurri infatti, per prevenire il possibile approdo alla Juventus di, avrebbe inserito una clausola sulla ...

