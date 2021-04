Mercato Juventus, “Stampa”: incontro col PSG, Paratici propone lo scambio (Di venerdì 9 aprile 2021) Mercato Juventus – La Juve fa sul serio per Mauro Icardi. Come riportato dall’edizione odierna de la “Stampa“, Fabio Paratici avrebbe contattato i vertici dirigenziali parigini per proporre un super scambio. Ovvero inserendo nella trattativa Paulo Dybala, con il quale non si è ancora riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Maurito, dopo un inizio di stagione sfavillante, ha perso ruoli nelle rotazioni offensive, finendo per essere scavalcato anche da Moise Kean. Mercato Juventus, possibile scambio Dybala-Icardi Il Psg valuta il proprio attaccante non meno di 60 milioni di euro, grossomodo la cifra che ha dovuto investire un anno e mezzo fa per acquistarlo dall’Inter. Il piano della Juventus è chiaro. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 aprile 2021)– La Juve fa sul serio per Mauro Icardi. Come riportato dall’edizione odierna de la ““, Fabioavrebbe contattato i vertici dirigenziali parigini per proporre un super. Ovvero inserendo nella trattativa Paulo Dybala, con il quale non si è ancora riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Maurito, dopo un inizio di stagione sfavillante, ha perso ruoli nelle rotazioni offensive, finendo per essere scavalcato anche da Moise Kean., possibileDybala-Icardi Il Psg valuta il proprio attaccante non meno di 60 milioni di euro, grossomodo la cifra che ha dovuto investire un anno e mezzo fa per acquistarlo dall’Inter. Il piano dellaè chiaro. Leggi anche: ...

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - Gazzetta_it : Di Livio 'Juve, ecco perché #Dybala non si può vendere' - GoalItalia : E’ Manuel Locatelli il grande obiettivo di mercato della Juventus: contatti intensificati ?? [@romeoagresti] - MassyJuve73 : Dragusin ha rinnovato fino al 2025, la Juventus inizia a gettare le basi per il prossimo mercato fatto di... #plusvalenza #juve #celacrisi - AlbertMolinari : RT @NicoSchira: Stand-by totale tra #Juventus e #Dybala per il rinnovo del contratto (scadenza nel 2022). L’ultimo contatto col suo agente… -