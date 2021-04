Droga: polizia Milano, nel 2020 +849% sequestri eroina (2) (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il consumo di eroina in crescita è un dato di fatto ed è in aumento da diversi anni", ha spiegato il capo della squadra mobile milanese Marco Calì. "C'è stata un'introduzione in area Schengen di grosse partite di eroina" e di conseguenza "una grande distribuzione". L'eroina oggi, tra l'altro, "viene anche sniffata, non solo fumata. E l'iniezione endovenosa è ormai appannaggio di pochissimi". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il consumo diin crescita è un dato di fatto ed è in aumento da diversi anni", ha spiegato il capo della squadra mobile milanese Marco Calì. "C'è stata un'introduzione in area Schengen di grosse partite di" e di conseguenza "una grande distribuzione". L'oggi, tra l'altro, "viene anche sniffata, non solo fumata. E l'iniezione endovenosa è ormai appannaggio di pochissimi".

Advertising

TV7Benevento : Droga: polizia Milano, nel 2020 +849% sequestri eroina (2)... - NapoliToday : #Cronaca Cala il paniere dal balcone, poi vede la Polizia e lo lascia cadere: la scoperta - LaPresse_news : Cagliari, sequestrati 20 kg di #cocaina purissima: 2 persone in manette - MasputPutzu : Acqui: Smith & Wesson e passamontagna in auto, in casa un arsenale e droga #smith #wesson #acqui #droga #polizia… - mattinodinapoli : Napoli, cala il paniere con la droga: 53enne arrestato dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Droga polizia Spacciava cocaina clan calandola con cesto dal balcone, preso Il cliente, appena ha visto arrivare la Polizia, si è dato alla fuga a bordo del suo scooter. Gli ... A casa i poliziotti, infatti, non hanno trovato droga ma 1560 euro in banconote di vario taglio, ...

Barcellona Pozzo di Gotto. La Polizia di Stato arresta spacciatore. La persona a cui il trentatreenne è stato sorpreso a cedere la droga è stata identificata e sanzionata ai sensi dell'art.75 del DPR 309/90. La droga ceduta è stata analizzata e risultata essere ...

Spaccio di droga, la polizia ferma due 60enni: vendevano sostanze e tossicodipendenti. In casa trovato il materiale per il confezionamento dosi il Dolomiti Spacciava cocaina clan calandola con cesto dal balcone, preso Il cliente, appena ha visto arrivare la Polizia, si è dato alla fuga a bordo del suo scooter ... A casa i poliziotti, infatti, non hanno trovato droga ma 1560 euro in banconote di vario taglio, ...

Mafia, 33 arresti a Messina Mafia, estorsioni e droga. Sono 33 le persone indagate a Messina nell’ambito di un'operazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia. Tra i reati contestati anche sequestro di persona e voto di ...

Il cliente, appena ha visto arrivare la, si è dato alla fuga a bordo del suo scooter. Gli ... A casa i poliziotti, infatti, non hanno trovatoma 1560 euro in banconote di vario taglio, ...La persona a cui il trentatreenne è stato sorpreso a cedere laè stata identificata e sanzionata ai sensi dell'art.75 del DPR 309/90. Laceduta è stata analizzata e risultata essere ...Il cliente, appena ha visto arrivare la Polizia, si è dato alla fuga a bordo del suo scooter ... A casa i poliziotti, infatti, non hanno trovato droga ma 1560 euro in banconote di vario taglio, ...Mafia, estorsioni e droga. Sono 33 le persone indagate a Messina nell’ambito di un'operazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia. Tra i reati contestati anche sequestro di persona e voto di ...