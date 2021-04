M5S, nel weekend Conte riavvia incontri. Domani assemblee con Crimi (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo quanto si apprende da fonti del M5S, nel fine settimana dovrebbe riprendere la consultazione interna avviata dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul progetto di "rifondazione" del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo quanto si apprende da fonti del M5S, nel fine settimana dovrebbe riprendere la consultazione interna avviata dall'ex presidente del Consiglio Giuseppesul progetto di "rifondazione" del ...

