Uomini e Donne, Gianni Sperti rivela: "Tina? Sono 25 anni che mi corteggia!" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Qualche ora fa Gianni Sperti ha dato la possibilità ai suoi followers di Instagram di fargli delle domande e tra le risposte ce n'è stata una molto ironica. Dopo aver ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per qualche ritocchino, l'opinionista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere al quesito di un fan che gli chiedeva se tra lui e Tina Cipollari, sua collega ormai da più di dieci anni nel programma di Maria De Filippi, ci sia mai stato un flirt. "Lei vorrebbe, mi corteggia da 25 anni…" ha risposto Gianni, scherzando, "ma io non mi sento ancora pronto". Va da sé che non è vero, visto che Tina e Gianni sono solo grandi amici, ma sarà ...

