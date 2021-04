“Seven Sisters”, stasera in tv appuntamento con il futuro distopico (Di mercoledì 7 aprile 2021) Realizzato dal regista norvegese Tommy Wirkola (autore dell’irriverente commedia zombie “Dead Snow”), “Seven Sisters”, stasera in tv su Rai 4, è un film di fantascienza distopica del 2017, passato in sordina nelle sale nostrane e caratterizzato da una marcata componente action-thriller. Le interessanti tematiche attuali, e un cast d’eccezione fra cui Noomi Rapace (“Uomini che odiano le donne”), Glenn Close (“Le relazioni pericolose”) e Willem Dafoe (“Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità”), lo rendono un titolo da tenere in considerazione per gli amanti del genere. “Seven Sisters”: trama e curiosità In un futuro non troppo lontano, la sovrappopolazione globale e il conseguente assottigliarsi delle risorse hanno indotto la Federazione Europea a imporre la limitazione di un figlio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Realizzato dal regista norvegese Tommy Wirkola (autore dell’irriverente commedia zombie “Dead Snow”), “”,in tv su Rai 4, è un film di fantascienza distopica del 2017, passato in sordina nelle sale nostrane e caratterizzato da una marcata componente action-thriller. Le interessanti tematiche attuali, e un cast d’eccezione fra cui Noomi Rapace (“Uomini che odiano le donne”), Glenn Close (“Le relazioni pericolose”) e Willem Dafoe (“Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità”), lo rendono un titolo da tenere in considerazione per gli amanti del genere. “”: trama e curiosità In unnon troppo lontano, la sovrappopolazione globale e il conseguente assottigliarsi delle risorse hanno indotto la Federazione Europea a imporre la limitazione di un figlio ...

Advertising

RaiQuattro : Alle 21.20 ultimo appuntamento con #ObiettivoMondo, iniziativa pensata per promuovere la sensibilizzazione ai 17 pu… - ASviSItalia : RT @RaiperilSociale: #7 aprile su Rai4 per #ObiettivoMondo che affronta i temi dell'#Agenda2030: ??ore 21.20 Film 'Seven Sisters' (Obiettiv… - walteredicola : RT @RaiQuattro: Questa sera dalle 21.20 ultimo appuntamento con #ObiettivoMondo, iniziativa pensata per promuovere la sensibilizzazione ai… - RaiperilSociale : #7 aprile su Rai4 per #ObiettivoMondo che affronta i temi dell'#Agenda2030: ??ore 21.20 Film 'Seven Sisters' (Obiet… - RaiQuattro : Questa sera dalle 21.20 ultimo appuntamento con #ObiettivoMondo, iniziativa pensata per promuovere la sensibilizzaz… -