Olesya Rostova, il conduttore russo si scusa con i genitori di Pipitone e gli italiani: "Non volevamo ferire i sentimenti di nessuno" (Di giovedì 8 aprile 2021) Dmitri Borisov, conduttore che si è occupato del caso Olesya, chiede scusa ai genitori di Pipitone e agli italiani con un filmato Oggi, mercoledì 7 aprile, il programma Lasciateli parlare ha reso nota la verità sulla pista russa del caso Pipitone. Il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, ragazza russa somigliante a Piera Maggio, non è risultato compatibile con quello di Denise, la bambina scomparsa nel 2004. Il conduttore Dmitri Borisov si è scusato con famiglia di Denise e con gli italiani per il ritardo della pubblicazione dei risultati dell'esame del gruppo sanguigno. " Voglio scusarmi con i genitori di Denise per aver dovuto aspettare. Spiego ...

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - linasmekly_ : RT @Zlatan666: Olesya Rostova NON è #DenisePipitone, potrebbe essere di Mondello - infoitinterno : Denise Pipitone non è Olesya Rostova: è arrivata la conferma ufficiale -