(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci sarà unaparlamentare, questa voltadei Deputati. Le forze politiche proponenti – Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e– hanno infatti trovato l’accordo e licenzieranno il testo unico istitutivo giovedì prossimo, in tempo per il 10 aprile, anniversario trentennale di commemorazione dellae delle sue centoquaranta vittime. “I pareri delle commissioni arriveranno la settimana successiva – ha spiegato a ilfattoquotidiano.it Andrea Romano, deputato Pd primo firmatario della primadepositata il 22 dicembre scorso – e tra il 26 e 28 aprile l’aula potrebbe già votare l’approvazione definitiva”. ...

Advertising

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Moby Prince, nuova commissione d’inchiesta alla Camera sulla strage. Proposta da M5s, Pd e Lega - fattoquotidiano : Moby Prince, nuova commissione d’inchiesta alla Camera sulla strage. Proposta da M5s, Pd e Lega - MarcoFIORelly : Per tutti coloro che si sono chiesti che cosa potrebbe essere successo realmente, vi segnalo questa serie di video… - ES1670 : RT @fattoquotidiano: Cinque anni senza Emiliano Liuzzi – Così ricordava uno dei primi lavori da cronista: a bordo del Moby Prince 24 ore do… - regis_andrea : RT @luisaloffredo28: Cinque anni senza #EmilianoLiuzzi - Così ricordava uno dei primi lavori da cronista: a bordo del #MobyPrince 24 ore do… -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Prince

Nel giorno del suo trentesimo anniversario, il MMAB ricorda la strage avvenuta nella rada di Livorno la notte del 10 aprile 1991 quando, in seguito alla collisione tra il traghettoe la petroliera Agip Abruzzo, persero la vita 140 persone, tra personale di servizio e passeggeri a bordo del traghetto. Lo speciale della rubrica "Chiama e rispondi", rigorosamente online,...Nel giorno del suo trentesimo anniversario, il MMAB ricorda la strage avvenuta nella rada di Livorno la notte del 10 aprile 1991 quando, in seguito alla collisione tra il traghettoe la petroliera Agip Abruzzo , persero la vita 140 persone, tra personale di servizio e passeggeri a bordo del traghetto. Lo speciale della rubrica "Chiama e rispondi", rigorosamente ...Nel giorno del suo trentesimo anniversario, il MMAB ricorda la strage avvenuta nella rada di Livorno la notte del 10 aprile 1991 quando, in seguito alla collisione tra il traghetto Moby Prince e la ...Nel giorno del trentesimo anniversario della strage della Moby Prince il ricordo dell’incidente in cui persero la vita 140 persone tra personale e passeggeri Il disastro del Moby Prince fu un sinistro ...