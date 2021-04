METEO: Alta Pressione fugace e fredda. Ma weekend peggioramento (Di mercoledì 7 aprile 2021) METEO SINO AL 13 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il colpo di coda invernale sta coinvolgendo ormai tutta Italia, per effetto dell’afflusso d’aria artica. Le correnti fredde seguono il fronte perturbato ora al Sud Italia, dove si concentra l’instabilità con rovesci di neve fino a quote collinari. Questa fase rigida, piuttosto intensa per il periodo, è però destinata rapidamente ad affievolirsi. Un cambio di circolazione è infatti ormai imminente, con le correnti fredde da nord che cederanno gradualmente lo scettro a correnti più miti ed umide sud-occidentali. Il flusso d’aria più temperata prenderà il sopravvento negli ultimi giorni della settimana, con il clima che tornerà quello primaverile tipico per il periodo. Anticiclone sull’Italia giovedì e venerdì, ma potrebbe poi seguire un peggioramento METEO IN GENERALE MIGLIORAMENTO, ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021)SINO AL 13 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il colpo di coda invernale sta coinvolgendo ormai tutta Italia, per effetto dell’afflusso d’aria artica. Le correnti fredde seguono il fronte perturbato ora al Sud Italia, dove si concentra l’instabilità con rovesci di neve fino a quote collinari. Questa fase rigida, piuttosto intensa per il periodo, è però destinata rapidamente ad affievolirsi. Un cambio di circolazione è infatti ormai imminente, con le correnti fredde da nord che cederanno gradualmente lo scettro a correnti più miti ed umide sud-occidentali. Il flusso d’aria più temperata prenderà il sopravvento negli ultimi giorni della settimana, con il clima che tornerà quello primaverile tipico per il periodo. Anticiclone sull’Italia giovedì e venerdì, ma potrebbe poi seguire unIN GENERALE MIGLIORAMENTO, ...

