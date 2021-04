Il cluster della Nazionale colpisce anche l’Atalanta | Matteo Pessina positivo al Covid

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua ad allargarsi ildi Roberto Mancini. Stavolta tocca al. Poco fa il club bergamasco ha annunciato la positività aldel centrocampista. “In seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatoreè risultatoal-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. Gli ultimi impegnihanno mandato in tilt 14 club di Serie A, che da giorni continuano a veder spuntare come funghi nuovi positivi tra i propri tesserati. Con ...

Advertising

tancredipalmeri : Un altro giocatore della Nazionale positivo, appartenente alla Juventus. Altri 3 membri dello staff. Il totale de… - LukeRedblack : RT @sportface2016: +++Il cluster della #Nazionale si allarga sempre più: positivo al #Covid_19 anche Matteo #Pessina+++ #Atalanta - DaniloDeFalco7 : Il cluster della #Nazionale aumenta di giorno in giorno e ora il numero di positivi al #Covid19 sale a 16, di cui 8… - _Introducing_me : RT @sportface2016: +++Il cluster della #Nazionale si allarga sempre più: positivo al #Covid_19 anche Matteo #Pessina+++ #Atalanta - sportface2016 : +++Il cluster della #Nazionale si allarga sempre più: positivo al #Covid_19 anche Matteo #Pessina+++ #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : cluster della

Agenzia ANSA

IlNazionale italiana ha contagiato Verratti e Florenzi , due titolari del club parigino. Out anche Kurzawa, Paredes (squalificato), oltre Icardi infortunato come Bernat. Diallo è il ...Sono numerosi i dettagli in nero lucido: dall'inserto inferioregriglia al montante... Il quadro strumenti analogico è sostituito dal più moderno e digitaleTFT 7", mentre il ...Il cluster Azzurro preoccupa la Serie A, la minaccia Coronavirus non lascia in pace il calcio italiano, ed allora l'Atalanta, dopo le tante positività del gruppo Italia, si adegua per evitare il ...Il dottor Di Perri ha parlato della partita di questa sera tra Juventus e Napoli: 'Al momento ci sono le condizioni per giocare il match'.