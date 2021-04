Denise Pipitone non è Olesya Rostova: arriva la conferma da parte dell’avvocato di Piera Maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe essere arrivato a una svolta decisiva il caso Denise Pipitone: Fanpage.it informa di aver raggiunto l’avvocato della mamma di Denise, Giacomo Frazzitta, che ha dunque confermato che Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Olesya Rostova non è Denise Pipitone: arriva la conferma da parte dell’avvocato di Piera Maggio L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe essereto a una svolta decisiva il caso: Fanpage.it informa di aver raggiunto l’avvocato della mamma di, Giacomo Frazzitta, che ha dunqueto chenon ènon èladadiL’avvocato di, Giacomo Frazzitta, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - Gazzettino : Denise Pipitone, «Olesya Rostova non è la piccola scomparsa»: la conferma dall'avvocato di Piera Maggio - Daviderel4 : RT @fanpage: Non è Denise Pipitone. C'è l'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone Olesya Rostova non è Denise Pipitone A sette giorni dalla puntata di Chi l'Ha Visto?, Giacomo Frazzitta , avvocato di Piera Maggio, ha confemato a FanPage che Olesya Rostova, purtroppo, non è Denise Pipitone. Dopo 7 giorni di rumor, indiscrezioni e polemiche, vista la volontà della tv russa di cavalcare il caso con attesa della diretta per rendere pubblici gli esiti del DNA di Olesya, è ...

Denise Pipitone, pm inchiesta: "Ragazza russa? Sceneggiata mediatica" TRAPANI - 'La ragazza russa potrebbe essere Denise Pipitone? Ma per carità. Non credo proprio. Sono convinto che sia tutta una sceneggiata mediatica della tv russa'. Ne è convinto Alberto Di Pisa , l'ex Procuratore di Marsala (Trapani) che ...

Denise Pipitone, «Olesya Rostova non è la piccola scomparsa»: la conferma dall'avvocato di Piera Maggio Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La conferma arriva dall'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa in Sicilia a Mazara del Vallo nel settembre 2004.

Denise Pipitone, Olesya Rostova non è Denise: arriva la conferma da parte dell’avvocato di Piera Maggio Sembrerebbe essere arrivato a una svolta decisiva il caso Denise Pipitone: Fanpage.it informa di aver raggiunto l’avvocato della mamma di Denise, Giacomo Frazzitta, che ha dunque confermato che ...

