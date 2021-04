Tentato furto in un supermercato, sorpreso e arrestato 25enne (Di martedì 6 aprile 2021) Un venticinquenne di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, dopo aver Tentato di rubare al supermercato della zona, ha provato invano a fuggire. Tenta di rubare al supermercato ma un dipendente lo scopre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Un venticinquenne di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, dopo averdi rubare aldella zona, ha provato invano a fuggire. Tenta di rubare alma un dipendente lo scopre su Notizie.it.

