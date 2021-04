Tennis | King Cup | Giorgi positiva al Covid e Garbin convoca Turati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - Il capitano Tathianaha comunicato i nomi delle azzurrete per la sfida tra Romania e Italia in programma il 16 e 17 aprile a Cluj sul veloce indoor della Sala Polivalente, incontro valido come sfida play-off della Billie JeanCup. Non c'è Camila, che è risultataal-19 ed è in isolamento a Charleston, dove si è ritirata dal torneo in corso. Al suo postoha scelto la 23enne Bianca, alla primazione in azzurro. Insieme a lei Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto Monticone. “Mi dispiace molto non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia ...