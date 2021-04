Tempi di attesa troppo lunghi: donna statunitense spara al drive-in del Burger King (Di martedì 6 aprile 2021) Una vicenda che ha dell’assurdo ha visto protagonista una donna del Tennessee, che a quanto riportato dal New York post, innervosita per l’attesta al drive-in del Burger King a Memphis, si è sporta all’interno del finestrino del drive-in ed estratta la pistola ha fatto fuoco all’interno. Le foto della sorveglianza ritraggono la donna mentre si sporge al finestrino brandendo la pistola minacciosamente. La polizia ha rilasciato una fotografia della donna mentre brandisce la pistola con entrambe le mani. A quanto riportato dalla polizia di Memphis la donna sarebbe andata presso il Burger King martedì sera, probabilmente si trovava già in stato di agitazione in quanto ha cominciato a inveire contro gli addetti del noto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 aprile 2021) Una vicenda che ha dell’assurdo ha visto protagonista unadel Tennessee, che a quanto riportato dal New York post, innervosita per l’attesta al-in dela Memphis, si è sporta all’interno del finestrino del-in ed estratta la pistola ha fatto fuoco all’interno. Le foto della sorveglianza ritraggono lamentre si sporge al finestrino brandendo la pistola minacciosamente. La polizia ha rilasciato una fotografia dellamentre brandisce la pistola con entrambe le mani. A quanto riportato dalla polizia di Memphis lasarebbe andata presso ilmartedì sera, probabilmente si trovava già in stato di agitazione in quanto ha cominciato a inveire contro gli addetti del noto ...

Advertising

MySardegna : @Monique36578041 Si ??purtroppo si propongono ma chi deve attuarle poi non si mette e alla fine i tempi di attesa sono molto lunghi - 79_Alessio : RT @romamobilita: I mezzi usciti dalle rimesse alle ore 9.00: #ATAC 1.448+ 99 subaffidate #RomaTPL 340 Il servizio può essere rimodulato… - massimoankor : RT @granmartello: Garantismo? Mai visto un attacco al garantismo come in questi anni, taglio prescrizione dopo I°grado, carceri sovraffolla… - dantecorneli : @Gnarrrgh Al di là dei tempi di attesa immagino anche l'attenzione che possono dedicare al singolo paziente - romamobilita : I mezzi usciti dalle rimesse alle ore 9.00: #ATAC 1.448+ 99 subaffidate #RomaTPL 340 Il servizio può essere rimo… -