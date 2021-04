Marvin Vettori – The Italian Dream | l’inno ufficiale del campione di MMA

(Di martedì 6 aprile 2021) E’ attualmente online il video del brano– The. La canzone nata dalla collaborazione tra Guè Pequeno e VillaBanks accompagnerà ildurante la UFC Fight Night di Las Vegas. Il brano èdel giovane lottatore di MMA che in pochi anni ha scalato il ranking internazionale. Da dove nasce il brano?– Theè il prodotto di una interessante collaborazione tra due icone del rapo. Il tutto conferma il rapporto a doppio filo che lega la disciplina a questo tipo di musica fin dagli anni 80. Il rap è inteso come un genere in grado ...

A dieci giorni dall'incontro, clamorosa svolta sulla strada di. La stella italiana dell'Ufc avrebbe dovuto affrontare il 10 aprile a Las Vegas l'inglese Darren Till, che però si è rotto una clavicola durante un allenamento di lotta. E per...E nel quarto round riesce a portarlo a terra, dove praticamente Adesanya non finiva dal match condel 2018. E dove non gli conviene stare perché la differenza di peso si sente tutta e ...E’ attualmente online il video del brano Marvin Vettori – The Italian Dream. La canzone nata dalla collaborazione tra Guè Pequeno e VillaBanks accompagnerà il campione italiano Marvin Vettori durante ...Il singolo "Marvin Vettori – The Italian Dream", realizzato da Gué Pequeno e Villabanks su una produzione curata da Greg Willen, nasce per supportare il grande campione. Per chi non lo conoscesse Marv ...