Maria Bakalova (di «Borat 2») vincerà l'Oscar 2021 alla miglior attrice non protagonista? (Di martedì 6 aprile 2021) È Maria Bakalova che si aggiudica un altro primato nel cinema: l’attrice, infatti, è in nomination per gli Oscar 2021 come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Borat 2 – anche se il titolo corretto è Borat – Seguito di film cinema. Di fatto, si tratta dell’ultima candidatura che ha ottenuto negli ultimi mesi. Sempre per la stessa interpretazione, Maria Bakalova, ha già vinto un Critics' Choice Awards e, oltre alla nomination agli Oscar 2021, ha collezionato anche quelle ai Golden Globe 2021, ai British Academy Film Awards e ai Screen Actors Guild Award, diventando così la prima attrice ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Èche si aggiudica un altro primato nel cinema: l’, infatti, è in nomination per glicomenonper il suo ruolo in2 – anche se il titolo corretto è– Seguito di film cinema. Di fatto, si tratta dell’ultima candidatura che ha ottenuto negli ultimi mesi. Sempre per la stessa interpretazione,, ha già vinto un Critics' Choice Awards e, oltrenomination agli, ha collezionato anche quelle ai Golden Globe, ai British Academy Film Awards e ai Screen Actors Guild Award, diventando così la prima...

