Mantovani | «Entro l’anno forse avremo  i farmaci giusti contro il Covid»

(Di martedì 6 aprile 2021) L’immunologofa il punto sulle terapie in corso di sperimentazione: «Una nuova ipotesi potrebbe spiegare i rari casi di trombosi messi in relazione ad AstraZeneca. Senza vaccini nei Paesi poveri saremo sommersi dalle varianti»

: 'Vaccino AstraZeneca? Aspettiamo altri dati, ma io sono tranquillo' Nel corso dell'intervista, oltre a fare il punto sulle terapie contro il Covid - 19 in corso di sperimentazione, l'...... tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell'Agenzia europea dei medicinali Ema, atteso... Lo afferma in un'intervista l'immunologo Alberto, secondo cui i casi gravi di trombosi ...Il ministro della salute sarebbe favorevole a rivedere alcune le categorie, ma l’ultima parola spetta all’Aifa.“Il sogno che tutti abbiamo è di disporre di una pillola come quelle per il virus Hiv, che riesca a tenere sotto controllo l’infezione da coronavirus, e ci sono composti in fase 2 di sperimentazione c ...