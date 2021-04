La zona rossa nella Sicilia arancione: tra i comuni Palermo a rischio (Di martedì 6 aprile 2021) La Sicilia è una delle regioni italiane in zona arancione ma una buona parte dei suoi comuni si trovano invece in zona rossa. Ed è attesa per oggi la decisione, ormai quasi certa, di dichiarare anche Palermo zona rossa. La zona rossa nella Sicilia arancione Ieri la Sicilia ha registrato 909 nuovi contagi e di questi 597 erano nella provincia di Palermo. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha sottolineato ieri che “i parametri per dichiarare la zona rossa non sono ancora stati raggiunti” ma non ha escludo l’adozione del provvedimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Laè una delle regioni italiane inma una buona parte dei suoisi trovano invece in. Ed è attesa per oggi la decisione, ormai quasi certa, di dichiarare anche. LaIeri laha registrato 909 nuovi contagi e di questi 597 eranoprovincia di. Il presidente della Regionena Nello Musumeci ha sottolineato ieri che “i parametri per dichiarare lanon sono ancora stati raggiunti” ma non ha escludo l’adozione del provvedimento ...

