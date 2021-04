"Meno male che hai scelto un'altra carriera". La Celentano poteva risparmiarsela - (Di lunedì 5 aprile 2021) Francesca Galici Ancora una "battuta" infelice per Alessandra Celentano ad Amici, stavolta contro Stefano De Martino, quest'anno giudice del programma Pensare ad Amici di Maria De Filippi senza la maestra Alessandra Celentano è un po' come mangiare il panettone e non trovare i canditi. L'insegnante di danza classica più iconica della scuola d'arte di Canale5 negli anni ha consolidato la sua posizione mostrandosi intransigente, spesso spietata e raramente comprensiva con i suoi alunni. Non si contano le lacrime versate dai giovanissimi ballerini che, carichi di speranza e di ambizione, fin dal 2003 si sono presentati davanti a lei per avere un giudizio, difficilmente positivo. Per chi segue Amici è impossibile dimenticare le peripezie di Agata Reale, il cui collo del piede (assente) è diventato leggenda tra urla e commenti al veleno da ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Francesca Galici Ancora una "battuta" infelice per Alessandraad Amici, stavolta contro Stefano De Martino, quest'anno giudice del programma Pensare ad Amici di Maria De Filippi senza la maestra Alessandraè un po' come mangiare il panettone e non trovare i canditi. L'insegnante di danza classica più iconica della scuola d'arte di Canale5 negli anni ha consolidato la sua posizione mostrandosi intransigente, spesso spietata e raramente comprensiva con i suoi alunni. Non si contano le lacrime versate dai giovanissimi ballerini che, carichi di speranza e di ambizione, fin dal 2003 si sono presentati davanti a lei per avere un giudizio, difficilmente positivo. Per chi segue Amici è impossibile dimenticare le peripezie di Agata Reale, il cui collo del piede (assente) è diventato leggenda tra urla e commenti al veleno da ...

