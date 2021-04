Gli Anni Cinquanta, la ripartenza della scuola nel dopoguerra in Calabria: ricordi e annotazioni (Di lunedì 5 aprile 2021) 1957- La classe IV A dell’Istituto Commerciale di SidernoGIOIOSA JONICA -, la parità di genere, la forza delle donne, la “conquista femminile” di pantaloncini e maglietta solo per l’ora di ginnastica, il valore dell’amicizia. Una foto, tanti racconti di vita nella Calabria che cercava di rialzarsi. Era il 27 febbraio 1957. Foto di gruppo della IV A dell’Istituto Tecnico Commerciale di Siderno, con tante mie care amiche e tanti miei cari amici di Gioiosa Jonica. “Seguendo anche il suggerimento di Annamaria Alvaro, che ci teneva ad avere notizie delle ex compagne e degli ex compagni di scuola, questa foto l’ho pubblicata su Facebook”, mi dice Luana Totino, quando la contatto dopo avere guardato quella immagine con maggiore attenzione, rispetto a quando Luana l’aveva messa su Facebook, il 23 luglio 2012. “Che bella classe e quanti ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 aprile 2021) 1957- La classe IV A dell’Istituto Commerciale di SidernoGIOIOSA JONICA -, la parità di genere, la forza delle donne, la “conquista femminile” di pantaloncini e maglietta solo per l’ora di ginnastica, il valore dell’amicizia. Una foto, tanti racconti di vita nellache cercava di rialzarsi. Era il 27 febbraio 1957. Foto di gruppoIV A dell’Istituto Tecnico Commerciale di Siderno, con tante mie care amiche e tanti miei cari amici di Gioiosa Jonica. “Seguendo anche il suggerimento di Annamaria Alvaro, che ci teneva ad avere notizie delle ex compagne e degli ex compagni di, questa foto l’ho pubblicata su Facebook”, mi dice Luana Totino, quando la contatto dopo avere guardato quella immagine con maggiore attenzione, rispetto a quando Luana l’aveva messa su Facebook, il 23 luglio 2012. “Che bella classe e quanti ...

