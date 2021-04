Era tornato a Palermo dal Brasile per le feste di Pasqua: in manette il boss di Cosa Nostra Giuseppe Calvaruso (Di lunedì 5 aprile 2021) Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento di Pagliarelli all’interno dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, era tornato a Palermo per trascorrere alcuni giorni con la famiglia in occasione delle feste di Pasqua. I carabinieri del comando provinciale lo hanno fermato ieri, 4 aprile. Insieme a lui, che da tempo si era trasferito in Brasile, sono finiti in manette anche Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose, come riportato dall’agenzia Ansa. Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021), ritenuto capo del mandamento di Pagliarelli all’interno dell’associazione mafiosa, eraper trascorrere alcuni giorni con la famiglia in occasione delledi. I carabinieri del comando provinciale lo hanno fermato ieri, 4 aprile. Insieme a lui, che da tempo si era trasferito in, sono finiti inanche Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose, come riportato dall’agenzia Ansa. Il ...

