Covid, Ryanair non chiederà il passaporto vaccinale ai suoi passeggeri (Di lunedì 5 aprile 2021) La compagnia aerea Ryanair ha annunciato che non chiederà il passaporto vaccinale ai propri passeggeri. “Sui nostri voli non sarà richiesto alcun certificato” – spiega Jason Mc Guinness direttore commerciale della compagnia – “Riteniamo che non debbano esserci questi limiti”. La comunicazione è stata data durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate 2021. Per l’estate, la compagnia irlandese ha annunciato nuove rotte. Da Bari si potrà viaggiare verso Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Munster, Paphos e Zante. Da Brindisi verso Madrid e Malta. Sono stimati un totale di 290 voli settimanali. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) La compagnia aereaha annunciato che nonilai propri. “Sui nostri voli non sarà richiesto alcun certificato” – spiega Jason Mc Guinness direttore commerciale della compagnia – “Riteniamo che non debbano esserci questi limiti”. La comunicazione è stata data durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per l’estate 2021. Per l’estate, la compagnia irlandese ha annunciato nuove rotte. Da Bari si potrà viaggiare verso Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Munster, Paphos e Zante. Da Brindisi verso Madrid e Malta. Sono stimati un totale di 290 voli settimanali. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

TimmyfatB : RT @SkyTG24: #Ryanair ha deciso di non prendere in considerazione eventuali decisioni europee sul passaporto vaccinale: - giuliaebbbasta : Ho già deciso le prossime mete quando il Covid si toglierà dalle palle: • Madrid • Istanbul • Amsterdam Non so in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ryanair Treni covid free, l'esperimento partirà dal collegamento Roma - Milano Qualora il progetto dovesse funzionare, l'idea è di estendere i covid free anche ad altre ... Vedi anche: Ryanair dice no al passaporto sanitario vaccinale e scommette su nuove rotte estive

Così l'Europa priva Alitalia di un futuro Certo, c'era il covid. Ma ad aggravare la situazione ci si è messa anche una certa indolenza della ... con tutti i dati e le informazioni personali che contiene, a quattro soldi; e una Ryanair potrebbe ...

Covid-19 Travel Wallet, Ryanair lancia il suo 'passaporto vaccinale' in vista dell'estate Forbes Italia Covid, Ryanair non chiederà il passaporto vaccinale ai suoi passeggeri La compagnia aerea Ryanair ha annunciato che non chiederà il passaporto vaccinale ai propri passeggeri. “Sui nostri voli non sarà richiesto alcun certificato” – spiega Jason Mc Guinness direttore ...

Nuovi voli e grandi progetti: Levaldigi punta sul dopo Covid. Un aeroporto con vista Baviera Una serie di collegamenti estivi con le isole ma soprattutto Monaco da giugno: la rotta tedesca decisiva per raggiungere l’hub internazionale che assicura 140 mete in tutto il mondo ...

Qualora il progetto dovesse funzionare, l'idea è di estendere ifree anche ad altre ... Vedi anche:dice no al passaporto sanitario vaccinale e scommette su nuove rotte estiveCerto, c'era il. Ma ad aggravare la situazione ci si è messa anche una certa indolenza della ... con tutti i dati e le informazioni personali che contiene, a quattro soldi; e unapotrebbe ...La compagnia aerea Ryanair ha annunciato che non chiederà il passaporto vaccinale ai propri passeggeri. “Sui nostri voli non sarà richiesto alcun certificato” – spiega Jason Mc Guinness direttore ...Una serie di collegamenti estivi con le isole ma soprattutto Monaco da giugno: la rotta tedesca decisiva per raggiungere l’hub internazionale che assicura 140 mete in tutto il mondo ...