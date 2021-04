Covid: Londra fuori dal lockdown. Test gratis per tutti da venerdì (Di lunedì 5 aprile 2021) Lo ha annunciato il premier Boris Johnson in una conferenza stampa. Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due Test rapidi anti Covid alla settimana nell'ambito di un rafforzamento del piano nazionale di prevenzione contro il coronavirus L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Lo ha annunciato il premier Boris Johnson in una conferenza stampa. Il governo britannico offrirà daprossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare duerapidi antialla settimana nell'ambito di un rafforzamento del piano nazionale di prevenzione contro il coronavirus L'articolo proviene da Firenze Post.

lorepregliasco : A Londra nessun morto COVID per la prima volta da 6 mesi. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. - IlContiAndrea : Una bella notizia. #Londra registra zero morti per #Covid_19 per la prima volta in sei mesi. Lo scrive la Bbc sui… - fattoquotidiano : A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi. Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni - FirenzePost : Covid: Londra fuori dal lockdown. Test gratis per tutti da venerdì - Topking581 : RT @francofontana43: Non sarà il capitalismo a salvarci dal Covid @MazzucatoM, University College di Londra @Internazionale -