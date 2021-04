Calciomercato Juventus, Aguero ha scelto il suo futuro (Di lunedì 5 aprile 2021) La Juventus starebbe ancora valutando la possibilità di acquistare una nuova punta in estate. Il nome più ambito sarebbe, ovviamente, quello di Sergio Aguero. L’attaccante argentino ha recentemente annunciato che lascerà il Manchester City a parametro zero al termine della stagione, la notizia era già nell’aria da diversi mesi. Il Kun ha fatto la storia con la squadra allenata da Guardiola e, dopo aver segnato a valanghe in Inghilterra, ora sarebbe carico e motivato per fare un’ultima grande esperienza in Europa. Calciomercato Juventus, Aguero dice ‘no’ alla Serie A Nonostante l’interesse mostrato dalla Juventus e da altri club italiani, pare che Sergio Aguero abbia già deciso di non valutare un trasferimento in Serie A. L’attaccante argentino non gradirebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Lastarebbe ancora valutando la possibilità di acquistare una nuova punta in estate. Il nome più ambito sarebbe, ovviamente, quello di Sergio. L’attaccante argentino ha recentemente annunciato che lascerà il Manchester City a parametro zero al termine della stagione, la notizia era già nell’aria da diversi mesi. Il Kun ha fatto la storia con la squadra allenata da Guardiola e, dopo aver segnato a valanghe in Inghilterra, ora sarebbe carico e motivato per fare un’ultima grande esperienza in Europa.dice ‘no’ alla Serie A Nonostante l’interesse mostrato dallae da altri club italiani, pare che Sergioabbia già deciso di non valutare un trasferimento in Serie A. L’attaccante argentino non gradirebbe ...

Advertising

SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : #Kulusevski, troppi ruoli e tanta confusione. Ma resta un grande colpo. Ecco perché - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - zazoomblog : Calciomercato Juventus Aguero ha scelto il suo futuro - #Calciomercato #Juventus #Aguero - gilnar76 : Cagliari, Cragno positivo al ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -