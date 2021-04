In fumo ettari di bosco e vegetazione. L'ombra del dolo dietro all'incendio, indagini dei carabinieri forestali (Di domenica 4 aprile 2021) TREIA - Bruciano sette ettari di bosco e di vegetazione, in azione anche un mezzo aereo per spegnere le fiamme. E il sospetto è che dietro ci sia la mano di qualcuno. Un vasto incendio è divampato ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 aprile 2021) TREIA - Bruciano settedie di, in azione anche un mezzo aereo per spegnere le fiamme. E il sospetto è checi sia la mano di qualcuno. Un vastoè divampato ...

Advertising

EleonoraEvi : In un anno sono andati in fumo o abbattuti 4,2 milioni di ettari... Questo si chiama #ecocidio #Stopecocide - CronacheNuoresi : #Fiamme a #Gairo: in fumo due ettari di macchia mediterranea - #cronaca - Mariate48641882 : RT @MassimoMainard1: Deforestazione, distruzione foreste tropicali in aumento nel 2020 - DipRoss : RT @EleonoraEvi: In un anno sono andati in fumo o abbattuti 4,2 milioni di ettari... Questo si chiama #ecocidio #Stopecocide - aranciaverde : RT @EleonoraEvi: In un anno sono andati in fumo o abbattuti 4,2 milioni di ettari... Questo si chiama #ecocidio #Stopecocide -