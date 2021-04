Crollo Temperatura anche di 20 gradi rispetto a venerdì (Di domenica 4 aprile 2021) Caldo stop Crollo Temperatura anche di 20 gradi rispetto venerdì. Aprile pazzo, c’è poco da aggiungere Boom boom Aprile! Che botta che sta per arrivare! Crollo Temperatura. C’eravamo illusi che la Primavera potesse confermare le giornate di sole e il caldo anomalo, invece no… Sarà bene prepararsi a dovere, perché lo scossone meteo sarà di quelli Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Caldo stopdi 20. Aprile pazzo, c’è poco da aggiungere Boom boom Aprile! Che botta che sta per arrivare!. C’eravamo illusi che la Primavera potesse confermare le giornate di sole e il caldo anomalo, invece no… Sarà bene prepararsi a dovere, perché lo scossone meteo sarà di quelli

