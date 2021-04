Vaccino, Figliuolo “Aprile decisivo per potere chiudere a settembre” (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Aprile sarà il mese decisivo per il piano di vaccinazioni in Italia. Lo ribadisce, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario per l'emergenza Covid Paolo Figliuolo. “Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Ad Aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna”. Secondo Figliuolo “la svolta sta nel piano strategico del ministero della Salute condiviso con la struttura commissariale: abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità. Adesso è stato recepito dai presidenti di Regione e dai loro responsabili sul territorio per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –sarà il meseper il piano di vaccinazioni in Italia. Lo ribadisce, in un'intervista al Corriere della Sera, il commissario per l'emergenza Covid Paolo. “Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Adsi incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a finechiudo la campagna”. Secondo“la svolta sta nel piano strategico del ministero della Salute condiviso con la struttura commissariale: abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità. Adesso è stato recepito dai presidenti di Regione e dai loro responsabili sul territorio per le ...

